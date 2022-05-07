Политика Місто Буринь на Сумщині стало на захист мера-патріота, якого свідомо хочуть прибрати колаборанти

2022-05-07 16:02

Віктор Ладуха, міський голова Бурині (праворуч)

Місто Буринь, що на Сумщині, було окуповане у перші години вторгнення Росії - ранком 24 лютого. Попри це міський голова Віктор Ладуха залишився з громадою, а його команда під загрозою смерті працювала на людей: зберегли логістичні ланцюжки підвезення продуктів, постачання критично необхідних ліків, критична інфраструктура – комунальне господарство, лікарня та ФАПи - працювала без перебоїв. І це буквально під дулами російських танків.

«Міська Рада працювала під час війни постійно. І особлива увага була звернена на завезення гуманітарної допомоги. Тому що розумієте - зникли продукти у магазинах, а завезення товару призупинилося. Однак, продовольча проблема була вирішена, в першу чергу, завдяки зусиллям нашого голови», - розповідає Оксана Іваненко, керуюча справами, секретар апарату Виконавчого комітету Буринської міської ради.

«З 24-го лютого лікарня була на ургентному режимі роботи. Ми працювали щоденно і цілодобово. Медична допомога надавалися стаціонарна, всім мешканцям, хто цього потребував», - наголошує Оксана Бура, медичний директор КНП «Буринська лікарня».

«В період окупації робота підприємства була стабільною, ми працювали із самого першого дня окупації - по останній день, - додає свої свідчення Борис Бондаренко, економіст КП «Буриньтеплосервіс». - Працювали ми так, як і до війни - по-своєму графіку, самі виконували завдання. Забезпечували місто водою, вивозили тверді побутові відходи, займалися прибиранням вулиць та доріг, забезпечували утримання будинків. Тобто усі комунальні послуги, які надавалися до війни, усі їх ми зберегли».

Водночас, вже з перших днів російської окупації у Бурині зафіксовано прямі контакти представників місцевих силових структур з окупантами, твердить міський голова Віктор Ладуха. Каже, що має факти: місцевий відділок поліції контактував з окупантами, нібито віддали свій офіс під їх комендатуру. Частина місцевих поліцейських просто втекла з міста, а решта як кажуть «залягла на дно», кинувши людей напризволяще. Заяву про всі ці обставини Ладуха направив до СБУ.

«25 лютого 2022 року поліцейське відділення №1 (м. Буринь) Конотопського районного відділку Національної поліції у Сумській області було добровільно здано керівництвом відділення у розпорядження окупаційних військ РФ. Після цього вони розташували в ньому свій опорний пункт», - говориться в заяві.

Віктор Ладуха пішов далі, зазначивши прізвища і тих міських політиків - депутатів Буринської ОТГ, які добровільно співпрацювали з окупантами. Зокрема, мова йде про (викинути двокрапку!) начальника відділення поліцейської діяльності №1 Буринь Дмитра Аніщенка, депутатів Буринської міської ради – Андрія Гусака, Сергія МіненкА та Євгена Рябоконя. Про це навіть зібрано відеодокази, наголошують у команді Ладухи.

Однак громада Бурині пережила справжній шок, дізнавшись, що поїхавши до Києва давати свідчення про колаборантів, СБУ затримало самого Віктора, а заодно і його заступника Євгена Базиму та депутата міської ради Олександра Гудименка. Усім їм повідомили про підозру за статтею 111 пункт 1.

Мешканці Бурині припускають, що як раз ті особи, що мали «рило в пушку» й тихенько допомагали окупантам, зіграли на випередження і звалили з хворої голови на здорову - не вони, а Ладуха «антигерой». Хоч жодних доказів на Буринського голову немає - лише вигадки, які вже висміюють люди. Про це розповідає Вячеслав Дериземля, один із депутатів міської ради.

«Чи були у нього (Віктора Ладухи, - ред.) контакти з окупантами? Наскільки мені відомо - ні. Також можу повідомити, що окупанти шукали зустрічі з ним. Це передавали через звичайних пересічних громадян, зокрема через працівників автозаправних станцій, оскільки блокпост «орків» знаходився саме біля АЗС станції. Також зі слів Віктора Борисовича мені відомо, що йому телефонував хтось із керівництва поліції і пропонував зустрітись із військовим комендантом. Хто саме я не знаю звичайно», - каже Дериземля.

Заступник міського голови Сергій Чередник нагадує, що ще до війни група опозиційних до міського голови депутатів намагалися позбутися Ладухи, оскаржуючи результати виборів. І цей конфлікт нікуди не зник.

«Вся уся історія, з самого початку виборів, свідчить тільки про одне: є зусилля відсторонити і не допустити міського голову, якого обрали люди, до виконання своїх повноважень», - наголошує Чередник.

Громада Бурині, яка пережила жахіття півторамісячної окупації, вимагає від Києва незалежного розслідування. Твердять: Віктор Ладуха залишився вірним своїй Батьківщині, а спроби його кримінального переслідування вважають наступом на патріотичних голів місцевого самоврядування.

Зазначимо, що Віктор Ладуха очолює Буринську ОТГ з 2017-го року, у 2020-му році був переобраний. Він - учасник 2 революцій – Помаранчевої та Гідності, відомий волонтер – допомагав українському війську з початком російської агресії ще з 2014-го року, напряму - 58-ій бригаді ЗСУ імені Гетьмана Івана Виговського, яка була створена на Сумщині . Він є вірним Православної Церкви України, багатолітнім ктитором храму святих мучениць Віри, Надії та Любові та матері їх Софії ПЦУ.