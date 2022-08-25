Экономика В августе впервые за время войны банковская система Украины стала прибыльной

2022-08-25 10:27

В январе-июле 2022 года чистая прибыль платежеспособных украинских банков составила 3,407 млрд гривен. Впервые с марта банковская система стала прибыльной. Это следует из данных Нацбанка Украины.

Доходы банков за январь-июль 2022 года составили 189,082 млрд гривен, расходы - 185,675 млрд гривен.

По данным в НБУ, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в 12 раз по сравнению с январем-июнем 2021 года - до 73,560 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что впервые за пять лет банки Украины завершили полугодие с убытками.