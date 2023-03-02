Экономика Налоговая амнистия завершилась: стали известны результаты

2023-03-02 20:00

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил о том, что 1 марта завершилась кампания добровольного декларирования активов (налоговая амнистия), стартовавшая в сентябре 2021 года.

По информации Гетманцева, на 1 марта подано 845 деклараций. При этом общая стоимость задекларированных активов – 8,82 млрд грн.

Общая сумма задекларированного сбора составила 547,5 млн. грн.

Гетманцев сообщил, что за последние две недели задекларировано 2,6 млрд. грн. Это составляет около 30% от суммы всех задекларированных активов.