Мир Премьер Британии назвал Китай "системной угрозой" мировому порядку

2023-03-13 22:26

Китай действует авторитарным способом в своей стране и самоуверенно за рубежом, говорит Риши Сунак.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай является "системной угрозой" мировому порядку.

Об этом он сказал в интервью NBC.

"Китай представляет наибольшую государственную угрозу для наших экономических интересов, это точно. Это системная угроза мировому порядку", — подчеркнул глава правительства Британии.

Сунак сообщил, что Британия, США и Австралия планируют объявить о новых шагах по партнерству в области обороны с целью противодействия растущей военной мощи Пекина.

"Поведение, которое мы наблюдаем в Китае в последнее время, пугает нас. Китай действует авторитарным способом в своей стране и самоувереннее за рубежом", — добавил британский премьер.

Напомним, бывший работник разведки КГБ СССР Александр Зеленько считает, что война РФ против Украины – это якобы часть глобального плана Китая. По его мнению, Пекин хотел использовать войну РФ против Украины в свою пользу, изнурив Запад, чтобы затем захватить Тайвань.

Западные аналитики объяснили, что Китай тщательно следит за ходом боевых действий в Украине, вероятно, чтобы потом использовать это в поддерживаемом США конфликтом с Тайванем.

По мнению финансового эксперта Сергея Фурсы, Пекину выгодно как можно скорее закончить войну, чтобы Путин не довел Россию до катастрофы. По его словам, Россия после полномасштабного вторжения в Украину превратилась в сырьевой придаток Китая.

Доктор Михал Богуш из Центра восточных исследований (OSW) считает, что Китай рассчитывает и ожидает развития войны в Украине, прежде чем принять решение о военной поддержке РФ.