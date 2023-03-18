Мир Южная Африка должна арестовать путина на саммите в августе, - Sky News

2023-03-18 14:05

Южно-Африканская Республика (ЮАР) должна арестовать президента России Владимира Путина, если тот отправится туда в августе на саммит.

На это обращает внимание Sky News.

ЮАР, как сообщают российские пропагандистские ресурсы, ожидает Путина на саммите БРИКС в Дурбане в августе этого года.

Южно-Африканская Республика входит в число 122 стран, ратифицировавших Римский устав МКС, и, следовательно, имеет юридическую обязанность обеспечить исполнение ордера на арест, пишет телеканал.

Это создает дополнительные дипломатические трудности для Москвы, однако, как отмечается в сообщении, даже если бы диктатор решил приехать, "перспектива того, что принимающий президент страны Сирил Рамафоса прикажет своим войскам вывести Путина в наручниках, считается очень отдаленной".

Ранее, в 2015 году, ЮАР отказалась арестовать президента Судана Омара аль-Башира, на которого также был издан ордер МКС.

Южная Африка действительно является участником Римского устава, несмотря на попытки выйти из соглашения после скандала с аль-Баширом. Полный перечень стран-участников устава.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Путина. Его подозревают в незаконных депортациях детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию.

МИД РФ заявляет, что решения Международного уголовного суда не имеют для России никакого значения. В Министерстве иностранных дел Украины это отрицали.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал выдачу ордера на арест Путина историческим решением, с которого начнется историческая ответственность.

Решение выдать ордер приветствовали министры иностранных дел стран Европы. Президент США Джо Байден назвал его оправданным.