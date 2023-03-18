Мир Южная Африка должна арестовать путина на саммите в августе, - Sky News

2023-03-18 14:05

 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) должна арестовать президента России Владимира Путина, если тот отправится туда в августе на саммит.

На это обращает внимание Sky News.

ЮАР, как сообщают российские пропагандистские ресурсы, ожидает Путина на саммите БРИКС в Дурбане в августе этого года.

Южно-Африканская Республика входит в число 122 стран, ратифицировавших Римский устав МКС, и, следовательно, имеет юридическую обязанность обеспечить исполнение ордера на арест, пишет телеканал.

Это создает дополнительные дипломатические трудности для Москвы, однако, как отмечается в сообщении, даже если бы диктатор решил приехать, "перспектива того, что принимающий президент страны Сирил Рамафоса прикажет своим войскам вывести Путина в наручниках, считается очень отдаленной".

Ранее, в 2015 году, ЮАР отказалась арестовать президента Судана Омара аль-Башира, на которого также был издан ордер МКС.

Южная Африка действительно является участником Римского устава, несмотря на попытки выйти из соглашения после скандала с аль-Баширом. Полный перечень стран-участников устава.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Путина. Его подозревают в незаконных депортациях детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию.

МИД РФ заявляет, что решения Международного уголовного суда не имеют для России никакого значения. В Министерстве иностранных дел Украины это отрицали.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал выдачу ордера на арест Путина историческим решением, с которого начнется историческая ответственность.

Решение выдать ордер приветствовали министры иностранных дел стран Европы. Президент США Джо Байден назвал его оправданным.

subscriber subscriber

Еще по теме

Шольц озвучил свои ожидания от саммита ЕС по поставкам ВСУ боеприпасов

2023-03-18 16:04

В кремле сообщили детали предстоящих переговоров Си и путина

2023-03-18 15:02

видео Международный уголовный суд выдал ордер на арест путина

2023-03-18 10:27

"Имперские замашки россиян смешны, их режим рухнет как карточный домик" - Ивар Калныньш жестко осудил войну

2023-03-16 12:30

Еще новости в разделе "Мир"

Южная Африка должна арестовать путина на саммите в августе, - Sky News

2023-03-18 14:05

Эмили Ратаковски впервые призналась, почему тянула с разводом зная о многочисленных изменах мужа

2023-03-17 20:34

фото Ансамбль «Калина» презентував нову концертну програму «Фольклорне намисто»

2023-03-17 13:30

фото Король Великобритании посвятил в рыцари гитариста Queen Брайана Мэя

2023-03-16 13:35
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Южная Африка должна арестовать путина на саммите в августе, - Sky News 2023-03-18 14:05
Эмили Ратаковски впервые призналась, почему тянула с разводом зная о многочисленных изменах мужа 2023-03-17 20:34
фото Ансамбль «Калина» презентував нову концертну програму «Фольклорне намисто» 2023-03-17 13:30
фото Король Великобритании посвятил в рыцари гитариста Queen Брайана Мэя 2023-03-16 13:35