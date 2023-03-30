Мир Си Цзиньпин готовит Китай к войне – СМИ

2023-03-30 21:15

Китайский лидер готовится к войне и призывает своих генералов "осмелиться на бой", пишет американское издание "Foreign Affairs" на основании нескольких последних речей Си Цзиньпина, подозревая, что он готов применить силу для захвата Тайваня.

Источник: Foreign Affairs

Детали: На ежегодном заседании китайского парламента и его высшего политического консультативного органа в марте Си вплел тему готовности к войне в четыре отдельные речи, в одной из которых он призвал своих генералов "осмелиться сражаться".

Его правительство также объявило об увеличении на 7,2% оборонного бюджета Китая, который удвоился за последнее десятилетие, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна.

Кроме того, в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новых бомбоубежищах в городах по ту сторону Тайваньского пролива и новых офисах "Национальной оборонной мобилизации" по всей стране.

Дословно "Foreign Affairs": "Пока слишком рано говорить наверняка, что означают эти события. Конфликт не является предопределенным или неизбежным. Но что-то изменилось в Пекине, что политики и бизнес-лидеры во всем мире не могут позволить себе игнорировать. Если Си говорит, что готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово".

Детали: 1 марта главный теоретический журнал Коммунистической партии Китая (КПК) опубликовал эссе под названием "Под руководством Си Цзиньпина, который думает об укреплении армии, мы будем победоносно продвигаться вперёд". В эссе под названием "Цзюнь Чжэн" – омонимом к "военному правительству", что, возможно, означает высший военный орган Китая, Центральную военную комиссию – утверждается, что "модернизация национальной обороны и вооруженных сил должна быть ускорена".

В эссе содержался призыв к интенсификации военно-гражданского синтеза – политики Си, которая требует от частных компаний и гражданских учреждений служить военной модернизации Китая. И, заимствуя речь, которую Си произнес перед военными лидерами Чинсе в октябре 2022 года, авторы сделали завуалированные уколы в сторону США.

"Перед лицом войны, которую нам могут навязать, мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают, и использовать победу, чтобы завоевать мир и уважение. В новую эпоху Народная армия настаивает на применении силы для прекращения борьбы", – говорилось в эссе, где также перечислялись победы Китая в прошлом.

В декабре Пекин обнародовал новый закон, который позволит Народно-освободительной армии Китая легче активировать свои резервные силы и институционализировать систему пополнения боевых подразделений в случае войны.

С декабря китайские власти открыли множество офисов по мобилизации национальной обороны – рекрутинговых центров – по всей стране, в том числе в Пекине, Фуцзяне, Хубэе, Хунане, Внутренней Монголии, Шаньдуне, Шанхае, Сычуани, Тибете и Ухане.

Города в провинции Фуцзянь, через пролив от Тайваня, начали строить или модернизировать бомбоубежища и по меньшей мере одну "больницу скорой помощи военного времени". В марте Фуцзянь и несколько городов провинции начали запрещать доступ к правительственным сайтам с зарубежных IP-адресов, "возможно, с целью помешать отслеживанию подготовки Китая к войне".

В начале марта на Китайской народной политической консультативной конференции среди прочего обсуждали план создания чёрного списка активистов и политических лидеров Тайваня, выступающих за независимость. План, предложенный ультранационалистическим блогером Чжоу Сяопином, позволял бы убивать лиц, внесенных в черный список, включая вице-президента Тайваня Уильяма Лай Чинте, если они не изменят свое поведение.

Позже Чжоу сообщил гонконгской газете Ming Pao, что его предложение было принято конференцией и "передано соответствующим органам власти для оценки и рассмотрения".

А премьер-министр Ли Кэцян, который уходит в отставку, объявил о военном бюджете в размере 1,55 триллиона юаней (примерно 224,8 миллиарда долларов) на 2023 год, что на 7,2% больше, чем в прошлом году. Ли также призвал к усиленной "подготовке к войне". Западные эксперты считают, что Китай занижает свои расходы на оборону.

Наиболее красноречивыми на двухсессионных встречах были речи Си. Китайский лидер в первой половине марта произнес четыре речи: одну перед делегатами Китайской народной политической консультативной конференции, две перед депутатами Всекитайского собрания народных представителей и одну перед военными и военизированными лидерами.

В них он описал мрачный геополитический ландшафт, выделил США как противника Китая, призвал частный бизнес служить военно-стратегическим целям Китая и повторил, что считает объединение Тайваня и материка жизненно важным для успеха своей политики, направленной на достижение "великого омоложения китайского этноса".

В своей первой речи Си как будто готовил промышленную базу Китая к борьбе и конфликту.

"В ближайший период риски и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, будут только увеличиваться и становиться более серьезными", – заявил китайский лидер и призвал объединяться, "решаться на борьбу и быть хорошими в борьбе", чтобы "одерживать новые и большие победы". Для "побед" Си пообещал "правильно направлять" частный бизнес инвестировать в проекты, которые государство определило приоритетными.

Во второй речи Си изложил своё видение китайской самодостаточности и заявил, что движение Китая к модернизации зависит от преодоления технологической зависимости от иностранных экономик, зависимости от импорта зерна и промышленных товаров. "Если нам не будет хватать того или иного, международный рынок нас не защитит", – заявил Си.

В третьей речи перед представителями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Народной вооруженной полиции Си заявил, что Китай должен сосредоточить свои инновационные усилия на укреплении национальной обороны и создать сеть национальных резервных сил, которые могут быть задействованы в военное время.

Си также призвал к кампании "Образование по вопросам национальной обороны", чтобы объединить общество вокруг НОАК, ссылаясь на "Движение двойной поддержки" – кампанию коммунистов 1943 года по милитаризации общества в районе Яньань.

В четвёртой речи (и первой на третьем президентском сроке) Си объявил, что "сутью" его большой кампании омоложения является "объединение родины". Как считает "Foreign Affairs", этим он как никогда ясно указал на связь между поглощением Тайваня и его попыткой сделать Китай снова "великим".

Авторы статьи отмечают, что Си активизирует разрыв ключевых экономических и технологических зависимостей от демократического мира во главе с США в ожидании новой фазы идеологической и геостратегической "борьбы", а его сообщения о подготовке к войне и отождествление национального омоложения с объединением знаменуют новую фазу в запугивании Тайваня.

Напомним: Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ еще летом 2022 года предупреждал министра обороны США Ллойда Остина, что КНР не будет сомневаться в военных действиях в случае объявления Тайванем независимости.

В январе 2023 года стало известно, что генерал США и глава Командования воздушной мобильности Майк Миннихан в служебной записке подчиненным допустил, что США будут воевать с Китаем в 2025 году.

В феврале Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс заметил признаки того, что Китай рассматривает возможность поставки в Россию оружия, которое может быть использовано для наступательных действий в Украине.

При этом в войне России против Украины Китай подает себя как миротворца, хотя, по данным СМИ, надеется на преимущество РФ.

Спикер Минобороны КНР Тан Кэфэй заявил, что Китай и Россия "будут работать вместе над реализацией глобальных инициатив в сфере безопасности".