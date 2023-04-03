Мир Оккупанты проговорились, где именно хотят разместить ядерное оружие в беларуси

2023-04-03 18:36

Ядерное оружие в Беларуси будет размещено у границы с Польшей.

Об этом заявил посол рф в Беларуси Борис Грызлов.

По его словам, к 1 июля будет подготовлено хранилище в Беларуси для размещения тактического ядерного оружия.

"Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано несмотря на шум в Европе и США", - заявил Грызлов.

Он порадовался, что на Западе обсуждают размещение ядерного оружия в Беларуси.

"Наконец-то обращают внимание, что должен быть определенный паритет. Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы, это Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция, то должны приниматься меры, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства", - заявил российский посол.

Напомним, в конце марта российский диктатор Владимир Путин заявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси до июля. Однако, как писало издание "The Guardian", такие термины не кажутся реалистичными.