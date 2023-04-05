Мир Австралія надасть Україні близько 100 дистанційних систем озброєння RWS

2023-04-05 09:37

Австралія надасть Україні близько 100 дистанційних систем озброєння RWS на суму до 80 млн доларів.

Компанія Electro Optic Systems оголосила про підписання контракту на постачання цих систем.

Як зазначається, EOS уклала угоду з українським державним зовнішньоторговельним підприємством «СпецТехноЕкспорт» («STE») на постачання в Україну до 100 важких систем RWS, включаючи запчастини до них та супутні послуги.

Дистанційна система озброєння (RWS) встановлюється на бронетехніку та танки, щоб дозволити військам ідентифікувати цілі, автоматично відстежувати їх та вести вогонь із системи озброєнь, не виходячи з машини та не піддаючись зовнішньому впливу.