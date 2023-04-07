Мир Украинцы уже могут подписывать европейские документы Дія. Подписью-EU - как это работает

2023-04-07 09:31

Украинцы могут подписывать европейские документы Дія.Подписью-EU, который соответствует регламенту eIDAS Европейского Союза.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Приближаемся к цифровому безвизу с ЕС. Теперь сможете подписывать европейские документы Дія.Підписом-EU, который соответствует регламенту eIDAS Европейского Союза. А значит, страны ЕС смогут проверить наложенную подпись и убедиться, что документ подписали именно вы. Присоединяйтесь к бета-тесту", - написал он.

Чтобы пользоваться новой функцией необходимо обновить приложение "Дія" до последней версии. Затем оно автоматически будет создавать два варианта подписи: по украинскому стандарту (ДСТУ) и международному (ECDSA).

"Один клик глазами, биометрия лица сверяется с биометрией в реестре - и вы заключаете онлайн-контракт с иностранными партнерами, подписываете заявление и т.д.", - добавил вице-премьер.

Во время бета-теста подписать документ Дія.Підписом-EU можно на платформах ІD.GОV.UА (ICEI) и в сервисе документооборота "Вчасно". Далее сервис планируют маштабировать.