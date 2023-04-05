Мир Турция призвала реформировать Совбез ООН – подробности

2023-04-05 22:34

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет безопасности ООН, назвав «неустойчивым» устройство, когда пять государств имеют гораздо большее влияние, чем все остальные.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган заявил, что видит неотложную необходимость изменить правила Совета безопасности.

«Действующий уклад, при котором судьба человечества оказывается в руках пяти государств (постоянных членов Совбеза с правом вето), неустойчив. Нужно безотлагательно реформировать СБ ООН, с всеобъемлющим и инклюзивным пониманием», — сказал президент Турции на ужине с иностранными послами и дипломатами.

Эрдоган сказал также, что верит в возможность «справедливого мира» между россией и Украиной, который «дал бы возможность обеим сторонам достойно выйти из ситуации и позволил бы нашему региону выйти из водоворота, в котором он оказался».

Напомним, в состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, включая россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые имеют право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

Как сообщалось, россия с 1 апреля в течение месяца будет председательствовать на ротационной основе в Совбезе ООН.

Президент Украины в связи с этим призвал к реформе Совбеза, «чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир».

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Преимущества доставки продуктов в Новус - Быстрая доставка товаров сервисом Zakaz 2023-04-03 18:15