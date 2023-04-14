Мир Власти Норвегии объявили персонами нон грата 15 сотрудников посольства рф

2023-04-14 15:37

Власти Норвегии объявили персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства. Об этом сообщает пресс-служба норвежского МИД.

Отмечается, что решение правительства страны является ответом на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе, которая привела к усилению разведывательной угрозы со стороны роССии.

"Это важный шаг в противодействии и снижении уровня активности российской разведки в Норвегии и, таким образом, в защите наших национальных интересов", - заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельд.

Она уточнила, что персонами нон грата объявлены 15 сотрудников российской разведки, работавших под дипломатическим прикрытием. Они должны покинуть страну в ближайшее время.

"В настоящее время Россия представляет наибольшую разведывательную угрозу для Норвегии. Мы очень серьезно к этому относимся и сейчас реализуем меры по противодействию", - добавила глава МИД.