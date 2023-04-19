Мир Евросоюз официально поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга

2023-04-19 09:37

Совет Евросоюза поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС. Это позволит украинцам меньше платить за роуминг в европейских странах, сообщил вице-премьер-Михаил Федоров в Telegram.

 Он отметил, что Совет ЕС дал "зеленый свет" двустороннему соглашению. Финальное решение должен одобрить Комитет ассоциации в торговом составе. Украинские власти и операторы уже работают, чтобы наша страна быстрее интегрировалась в "роуминговый безвиз".

Федоров пояснил, что после присоединения к зоне свободного роуминга украинцы будут меньше платить за звонки в ЕС.

"Цены на звонки близким в Европе для украинцев снизятся. Операторы не будут списывать по 30 гривен за минуту разговора. Не надо будет и менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме этого, права потребителей будут защищены по правилам ЕС", – рассказал министр.

Напомним, в феврале семь украинских и 20 европейских операторов мобильной и фиксированной связи подписали новое совместное заявление о координации усилий для обеспечения доступного роуминга для украинцев в ЕС.

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