МАГАТЭ устроило внеплановые проверки на Ровенской и Хмельницкой АЭС

На Ровенской и Хмельницкой АЭС прошли необъявленные проверки МАГАТЭ. Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования.
Отмечается, что контрольные мероприятия на атомных объектах уже проведены, цель инспекции - проверка отсутствия незаявленного ядерного материала.
Она проводилась в рамках Соглашения между Украиной и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.
Как подчеркнули в Госатомрегулировании, проверка прошла успешно: замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было.