Мир МАГАТЭ устроило внеплановые проверки на Ровенской и Хмельницкой АЭС

2023-04-21 14:35

На Ровенской и Хмельницкой АЭС прошли необъявленные проверки МАГАТЭ. Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования.

Отмечается, что контрольные мероприятия на атомных объектах уже проведены, цель инспекции - проверка отсутствия незаявленного ядерного материала.

Она проводилась в рамках Соглашения между Украиной и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Как подчеркнули в Госатомрегулировании, проверка прошла успешно: замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было.

 

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В ЕС намерены создать единый Европейский киберщит для противодействия новым угрозам 2023-04-21 08:26
Германия запланировала модернизацию БМП Puma - сумма заказа почти миллиард евро 2023-04-20 09:31
фото роССия ведет разведку и может готовить диверсии в водах Северной Европы, - расследование 2023-04-19 20:44