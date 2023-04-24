Мир Украинских водителей в Чехии обяжут ставить свои авто на учет и менять номера

2023-04-24 09:37

Украинцы, проживающие сейчас на территории Чехии, должны регистрировать свой транспорт. Тех, кто продолжит ездить по украинским номерам, могут наказать штрафом.

Сегодня в Чехии насчитывается 4 тыс. незарегистрированных транспортных средств Украинцы могут пользоваться украинскими номерами, регистрация – необязательна.

А вот с октября этого года будет действовать реестр, а каждый автомобилист такого автомобиля должен стать на учет. У водителей, которые будут получать временную защиту с октября, будет семь дней, чтобы оформить все документы на вождение.

Власти этого европейского государства сообщают о том, что это должно облегчить отслеживание тех, кто регулярно совершает нарушения, как остановку в неподходящих местах.

С января 2024 за уклонение от регистрации будут наказывать штрафами в размере 30 тыс. чешских крон (51 740 грн) Кроме того, в Чехии усилят ответственность для незарегистрированных перевозчиков, возящих мигрантов и переселенцев.

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