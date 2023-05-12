Мир Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе

2023-05-12 16:31

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе. Ранения получили солдаты обеих стран. Об этом сообщили в пресс-службах Министерств обороны Азербайджана и Армении.

Азербайджанская сторона утверждает, что ранее военные Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района открыли огонь из разных видов стрелкового оружия по позициям солдат Азербайджана, "умышленно совершив провокацию". Ранение в голову получил один военный.

В Минобороны Азербайджана также сообщили, что армянские военные вели минометные обстрелы с позиций в этом же направлении. Баку в ответ "принял необходимые меры".

"Армянская сторона еще раз нарушила режим прекращения огня. Вся ответственность за эту намеренно совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.

В то же время Минобороны Армении выступило с аналогичным обвинением в адрес военных Азербайджана. Так заявили, что вооруженные силы Азербайджана атаковали с артиллерии и минометов в сторону позиций армянских солдат в направлении Сотка. Ранения получили трое военных.

"Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по машине скорой помощи с раненым военнослужащим. Подразделениями вооруженных сил Армении принимаются соответствующие защитные и профилактические меры", - говорится в сообщении.

В Ереване также подчеркнули, что заявление Баку о вечерней стрельбе на границе "не соответствует действительности".