Мир Польша начала строить электронный барьер на границе со страной-террористом

2023-05-17 15:38

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський зазначив, що роботи зі зведення електронного бар'єру на межі з Калінінградською областю будуть завершені восени цього року.

«Розпочато будівництво електронного бар'єра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні», – повідомив Камінський.

Систему камер і датчиків руху встановлять на 199 кілометрах кордону. Він охопить весь сухопутний кордон з рф, за винятком ділянки Віслинської коси, де кордон вже декілька років охороняють електронні пристрої.

 

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