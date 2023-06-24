Мир В Москве введён режим контртеррористической операции

2023-06-24 08:30

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории столицы ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Источник: Собянин в Telegram, Воробьев в Telegram

Прямая речь Собянина: "В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принятым мерам".

Детали: Российский губернатор Воробьев также сообщил об усиленных мерах безопасности в Московской области.

Прямая речь Воробьева: "В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок личным транспортом на юге Московской области, прежде всего за пределы региона".

Обновлено: Отмечается, что в российской столице отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Мэр поблагодарил жителей "за понимание и спокойное отношение к происходящему".

СМИ напоминают, что могут делать власти согласно российским законам:

- У граждан можно будет проверять документы. Если документов при себе нет — человека смогут доставить в полицию.

- На въезде и выезде из зоны КТО людей разрешено обыскивать.

- Силовики могут "удалять физических лиц с отдельных участков местности и объектов", а также отбуксовывать машины.

- Спецслужбы получат право прослушивать телефонные разговоры и читать любую переписку в интернете.

Власти смогут использовать автомобили, принадлежащие любым организациям и людям, для оказания первой помощи и преследования преступников.

- На территории региона могут выключить любую связь — как телефонную, так и доступ к интернету.

Сотрудники спецслужб для "борьбы с терроризмом" смогут без решения суда входить в любые помещения.

Предыстория:

- Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.

- 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". При этом он просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.

- Российскому диктатору Владимиру Путину уже доложили о конфликте между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

- После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях начали публиковать фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве, как пишут СМИ, обустраивают блокпосты.

- Пригожин заявил, что его наемники якобы сбили вертолет армии РФ.

- Российские силовики круглосуточно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о мерах, которые принимаются по противостоянию "вооруженному мятежу" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В РФ начались проблемы с доступом к новостям.