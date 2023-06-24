Мир пригожин заявил о сбитии трех вертолетов

2023-06-24 09:30

Основатель чвк "вагнер" евгений пригожин, которого в россии уже обвинили в "мятеже", заявил о сбитии трех военных вертолетов в видео, обнародованном в субботу российскими телеграм-каналами с общения с заместителем министра обороны рф юнус-беком евкуровым и генералом рф владимиром алексеевым, который накануне призвал чвк "вагнер" остановиться.

Детали

Во время беседы он сообщил, что чвк сбили три военных вертолета, и обвинил военных в ударе по автобусу с мирными людьми.

"Сбили, третий уже, и собьем все, если вы будете их посылать", - сказал пригожин.

Тем временем росСМИ сообщают, что в павловском районе воронежской области упал вертолет, горящие обломки упали на поле, из-за этого произошло возгорание. Причины падения пока неизвестны.

Также в Telegram-каналах, связанных с пригожиным, было опубликовано его видеообращение, записанное из штаба южного военного округа в ростове-на-дону. "Мы находимся в штабе. 7 часов 30 минут утра. Под контролем военные объекты ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые идут для боевой работы, идут штатно, проблем никаких нет. Санитарные борта идут, проблем нет", - указал он.

Он сказал, что "все, что мы делаем, это взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам".

Дополнение

Генпрокуратура рф 23 июня объявила о возбуждении уголовного дела в отношении основателя чвк "вагнер" евгения пригожина по статье о вооруженном мятеже. Дело возбудили после того, как пригожин заявил об ударе по лагерям чвк "вагнер", нанесенном минобороны рф, и сообщил, что вместе с бойцами пойдет "разбираться, почему в стране происходит беззаконие". минобороны рф назвало утверждения о нанесенном ударе не соответствующими действительности. фсб рф заявила, что высказывания пригожина "фактически являются призывом к началу вооруженного гражданского конфликта" на территории рф, и призвала бойцов чвк "вагнер" не выполнять приказы пригожина и принять меры для его задержания.