Мир "Вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты в воронеже - Reuters

2023-06-24 10:30

"Вагнеровцы" взяли под свой контроль военные объекты в воронеже в рф, сообщает Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности рф.

Детали

Один источник в российских службах безопасности сообщил агентству Reuters, что "боевики "вагнера" взяли под свой контроль военные объекты в городе воронеж", который расположен примерно в 500 км к югу от москвы. Reuters не смог независимо подтвердить это утверждение или многие детали, предоставленные владелцем чвк "вагнер" евгением пригожиным.

Ранее

Владелец чвк "вагнер" евгений пригожин заявил, что под контролем чвк "вагнер" находятся военные объекты ростова-на-дону, в том числе аэродром. По его словам, в планах чвк "блокировать город ростов" и "идти в москву".

Дополнение

Генпрокуратура рф 23 июня объявила о возбуждении уголовного дела в отношении основателя чвк "вагнер" евгения пригожина по статье о вооруженном мятеже. Дело возбудили после того, как пригожин заявил об ударе по лагерям чвк "вагнер", нанесенном минобороны рф, и сообщил, что вместе с бойцами пойдет "разбираться, почему в стране происходит беззаконие". минобороны рф назвало утверждения о нанесенном ударе не соответствующими действительности. фсб рф заявила, что высказывания пригожина "фактически являются призывом к началу вооруженного гражданского конфликта" на территории рф, и призвала бойцов чвк "вагнер" не выполнять приказы пригожина и принять меры для его задержания.