Мир видео В рф впервые показали шойгу после бунта пригожина

2023-06-26 20:04

Сергей Шойгу вроде бы проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск.

Минобороны России опубликовало видео с главой ведомства Сергеем Шойгу. Об этом стало известно в понедельник, 26 июня.

Это первое появление Шойгу на публике за последние несколько дней и мятежа руководителя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

"В ходе работы в зоне проведения "специальной военной операции" министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск", - говорится в сообщении.

При этом невозможно достоверно сказать, когда и где снято видео. Также в нем нет звука.

Напомним, в минувшие выходные Евгений Пригожин устроил военный мятеж. Колонны "вагнеровцев" двигались на Москву. Но после переговоров с главой Беларуси Александром Лукашенко он вернул подразделения в полевые лагеря. А в Кремле пообещали аннулировать уголовное дело против Пригожина.

При этом СМИ сообщали, что в Кремле обещали "решить вопрос" с Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Также появлялась информация, что Сергей Шойгу изолирован.