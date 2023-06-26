Мир видео В рф впервые показали шойгу после бунта пригожина

2023-06-26 20:04

 

Сергей Шойгу вроде бы проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск.

Минобороны России опубликовало видео с главой ведомства Сергеем Шойгу. Об этом стало известно в понедельник, 26 июня.

Это первое появление Шойгу на публике за последние несколько дней и мятежа руководителя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

"В ходе работы в зоне проведения "специальной военной операции" министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск", - говорится в сообщении.

При этом невозможно достоверно сказать, когда и где снято видео. Также в нем нет звука.

Напомним, в минувшие выходные Евгений Пригожин устроил военный мятеж. Колонны "вагнеровцев" двигались на Москву. Но после переговоров с главой Беларуси Александром Лукашенко он вернул подразделения в полевые лагеря. А в Кремле пообещали аннулировать уголовное дело против Пригожина.

При этом СМИ сообщали, что в Кремле обещали "решить вопрос" с Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Также появлялась информация, что Сергей Шойгу изолирован.

subscriber subscriber

Еще по теме

Восстание пригожина показывает, что война против Украины раскалывает власть рф, - Боррель

2023-06-26 19:15

В правительстве Британии думают готовиться к сценарию неожиданного распада рф – СМИ

2023-06-26 16:48

Участвовавших в бунте пригожина вагнеровцев перебрасывают на Донбасс

2023-06-26 15:39

В ISW озвучили наиболее вероятные последствия попытки вооруженного бунта пригожина

2023-06-26 12:28

Еще новости в разделе "Мир"

видео В рф впервые показали шойгу после бунта пригожина

2023-06-26 20:04

пригожин остается под следствием по делу о мятеже, - росСМИ

2023-06-26 18:26

Во время "мятежа" пригожина, якобы, погибли до 20 роССийских военных - росСМИ

2023-06-25 13:30

В ISW рассказали, почему пригожин свернул военный мятеж в роССии

2023-06-25 08:30
Все статьи раздела "Мир"

Мир

видео В рф впервые показали шойгу после бунта пригожина 2023-06-26 20:04
пригожин остается под следствием по делу о мятеже, - росСМИ 2023-06-26 18:26
Во время "мятежа" пригожина, якобы, погибли до 20 роССийских военных - росСМИ 2023-06-25 13:30
В ISW рассказали, почему пригожин свернул военный мятеж в роССии 2023-06-25 08:30