Мир Разведка Британии рассказала о последствиях потери рф самолета Ил-22М, сбитого "Вагнером"

2023-06-29 18:26

 

Британская разведка предполагает, что гибель нескольких единиц авиации во время мятежа ЧВК "Вагнера" деморализовала российские "ВКС", и констатирует долгосрочные негативные последствия для российской авиации от потери Ил-22М.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 29 июня.

Разведка напоминает сообщение о том, что 24 июня "вагнеровцы" во время мятежа сбили несколько российских военных вертолетов и воздушный командный пункт Ил-22М.

"Ил-22М – составляющая относительно небольшого воздушного флота численностью до 12 самолетов, которые активно использовали как для командования, так и для радиорелейных задач. Эти спецсамолеты до сих пор играли ключевую роль в руководстве российскими силами в войне против Украины. Как особо ценные, они действовали из безопасной зоны российского воздушного пространства, далеко вне зоны досягаемости украинских систем ПВО", – отмечает разведка.

Аналитики предполагают, что потеря этого самолета негативно отразится на дальнейших действиях сил РФ в воздухе и на суше.

"В краткосрочной перспективе психологический шок от потери таким образом такого количества аппаратов почти точно ударит по моральному духу "ВКС". В долгосрочной перспективе, есть вероятность, что для безопасного управления тем флотом, что остается, объем задач придется сократить, по сравнению с текущим. А это вероятно повлияет на способность России координировать свои силы, особенно во время операций высокой интенсивности", – отмечают в обзоре.

В обзоре за среду британская разведка рассказывала, что украинские удары по мостам на Чонгаре существенно усложнили россиянам логистику.

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