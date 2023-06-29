Мир Суровикина арестовали после восстания Пригожина, - росСМИ

2023-06-29 20:48

В России после восстания боевиков ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина арестован командующий Воздушно-космическими войсками, заместитель командующего российскими войсками в Украине, генерал Сергей Суровикин. Сейчас он находится за решеткой.

Об этом со ссылкой на близкие к Минобороны РФ источники сообщило издание The Moscow Times.

"В контексте Пригожина. Видимо, он [Суровикин] выбрал сторону [Пригожина во время мятежа], и его за яйца схватили", - сказал источник. На вопрос журналистов о том, где находится генерал, источник ответил: "Эту информацию у нас даже внутренними каналами не комментируют".

Другой источник причину ареста прокомментировал так: "Там история с ним была не ОК. Для власти. Больше ничего не могу говорить".

Ранее об аресте Суровикина сообщали некоторые провоенные российские телеграм-каналы. Они утверждали, что он находится в СИЗО "Лефортово". Другие провоенные каналы при этом утверждают, что генерал не арестован, а только пишет объяснительные в связи с мятежом.

The Guardian пишет, что Суровикин исчез сразу после восстания. Бывший главред "Эха Москвы" Венедиктов отмечает, что он "три дня не выходит на связь со своей семьей", не отвечает также и охрана.

Сам Суровикин в субботу снялся в видеоролике, осудив мятеж Пригожина и призвав "вагнеровцев" остановиться. Но The Moscow Times утверждает со ссылкой на источник, что Суровикин якобы "вел себя не особенно покорно, когда поставили задачу читать текст на камеру и разруливать, слишком грубил руководству". Мол, поэтому могло создаться впечатление, что Суровикин входит в "пригожинскую коалицию".

Официально информация об аресте Суровикина пока не подтверждена. Минобороны РФ ничего не сообщало о судьбе генерала.

Ранее издание The New York Times сообщило со ссылкой на чиновников США, что Суровикин знал заранее о планах Пригожина начать мятеж против военного руководства РФ.