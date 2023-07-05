Мир В Польше повысили минималку: сколько смогут заработать украинские беженцы

2023-07-05 21:37

С 1 июля в Польше увеличили уровень минимальных зарплат. Отметим, что это стало вторым повышением за год. Это значит, что и украинским беженцам, которые трудоустроились в Польше, также повысят зарплаты.

Как сообщают в Миграционной платформе EWL, минималку повысили на 110 злотых, то есть почти на 1000 гривен.

Теперь те, кто работают по трудовому договору, будут получать до вычета налогов и сборов 3600 злотых. После всех отчислений сумма минималки составил 2783 злотых или около 25300 гривен.

Отметим, что для тех, то работает по договору поручения, минимальная ставка оплаты труда в час составляет 23,50 злотых брутто или 210 гривен. В месяц это выходит от 4700 до 5875 злотых в зависимости от того, сколько часов в день работает сотрудник. В гривнах зарплата составляет от 42600 до 53200 гривен без вычета налогов.

Больше всего вакансий предлагается в сфере логистики (комплектация и упаковка посылок). В среднем можно заработать от 5500 до 6800 злотых (49,8-61,6 тыс. грн.) в зависимости от количества рабочих часов. Но это "грязными", без вычета налогов.

Сообщается, что двойное повышение уровня минимальной зарплаты в Польше запланировано и на 2024 год. В январе она вырастет до 4242 злотых брутто по договору (38,5 тыс. грн.) и 27,70 злотых брутто почасово (249 грн.). А затем, в июле, до 4300 злотых брутто (около 39 тыс. грн.) и 28,10 злотых брутто почасово (253 грн.).