Мир В Польше повысили минималку: сколько смогут заработать украинские беженцы

2023-07-05 21:37

 

С 1 июля в Польше увеличили уровень минимальных зарплат. Отметим, что это стало вторым повышением за год. Это значит, что и украинским беженцам, которые трудоустроились в Польше, также повысят зарплаты.

Как сообщают в Миграционной платформе EWL, минималку повысили на 110 злотых, то есть почти на 1000 гривен.

Теперь те, кто работают по трудовому договору, будут получать до вычета налогов и сборов 3600 злотых. После всех отчислений сумма минималки составил 2783 злотых или около 25300 гривен.

Отметим, что для тех, то работает по договору поручения, минимальная ставка оплаты труда в час составляет 23,50 злотых брутто или 210 гривен. В месяц это выходит от 4700 до 5875 злотых в зависимости от того, сколько часов в день работает сотрудник. В гривнах зарплата составляет от 42600 до 53200 гривен без вычета налогов.

Больше всего вакансий предлагается в сфере логистики (комплектация и упаковка посылок). В среднем можно заработать от 5500 до 6800 злотых (49,8-61,6 тыс. грн.) в зависимости от количества рабочих часов. Но это "грязными", без вычета налогов.

Сообщается, что двойное повышение уровня минимальной зарплаты в Польше запланировано и на 2024 год. В январе она вырастет до 4242 злотых брутто по договору (38,5 тыс. грн.) и 27,70 злотых брутто почасово (249 грн.). А затем, в июле, до 4300 злотых брутто (около 39 тыс. грн.) и 28,10 злотых брутто почасово (253 грн.).

subscriber subscriber

Еще по теме

Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие, - Моравецкий

2023-07-01 12:30

Польша активно вооружается - страна закупает в США 48 новейших ракетных установок Patriot

2023-06-30 10:27

В Польше трудоустроены каждые восемь из десяти украинцев, больше половины пересылают деньги домой

2023-06-23 21:36

Украина и Польша продлили действие разрешений на грузоперевозки в третьи страны

2023-06-01 15:37

Еще новости в разделе "Мир"

В Польше повысили минималку: сколько смогут заработать украинские беженцы

2023-07-05 21:37

Марк Милли заявил, что в перспективе треть современной армии будут составлять боевые роботы

2023-07-05 15:38

Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие, - Моравецкий

2023-07-01 12:30

Звуки космоса: Ученым впервые удалось услышать гравитационные волны галактики Млечный путь

2023-06-30 22:12
Все статьи раздела "Мир"

Мир

В Польше повысили минималку: сколько смогут заработать украинские беженцы 2023-07-05 21:37
Марк Милли заявил, что в перспективе треть современной армии будут составлять боевые роботы 2023-07-05 15:38
Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие, - Моравецкий 2023-07-01 12:30
Звуки космоса: Ученым впервые удалось услышать гравитационные волны галактики Млечный путь 2023-06-30 22:12