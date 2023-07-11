Государства НАТО достигли согласия относительно региональных планов, описывающих, как Североатлантический союз будет отвечать на потенциальное нападение России. Турецкое вето удалось преодолеть.
Об этом сообщает Reuters
В этих планах НАТО предоставит альянтам рекомендации по модернизации вооруженных сил и материально-технического обеспечения.
Необходимость финансирования этих изменений является одной из причин, почему лидеры стран-членов Альянса намерены повысить целевой показатель военных расходов в Вильнюсе, сделав нынешнюю цель в 2% от национального ВВП минимальным требованием.
По оценкам официальных лиц НАТО, для полной реализации этих планов понадобится несколько лет, хотя они подчеркивают, что Альянс может вступить в бой немедленно, если это будет необходимо.
Турция блокировала утверждение планов Североатлантического союза через формулировки по географическим местам, таким как Кипр. Очевидно, что вето Турции удалось преодолеть.