Мир В НАТО согласовали планы обороны на случай войны с роССией, - Reuters

2023-07-11 16:48

 

Государства НАТО достигли согласия относительно региональных планов, описывающих, как Североатлантический союз будет отвечать на потенциальное нападение России. Турецкое вето удалось преодолеть.

Об этом сообщает Reuters

В этих планах НАТО предоставит альянтам рекомендации по модернизации вооруженных сил и материально-технического обеспечения.

Необходимость финансирования этих изменений является одной из причин, почему лидеры стран-членов Альянса намерены повысить целевой показатель военных расходов в Вильнюсе, сделав нынешнюю цель в 2% от национального ВВП минимальным требованием.

По оценкам официальных лиц НАТО, для полной реализации этих планов понадобится несколько лет, хотя они подчеркивают, что Альянс может вступить в бой немедленно, если это будет необходимо.

Турция блокировала утверждение планов Североатлантического союза через формулировки по географическим местам, таким как Кипр. Очевидно, что вето Турции удалось преодолеть.

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