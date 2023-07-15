Мир ЮАР должна поступить "правильно", если путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС

2023-07-15 14:30

 

Южная Африка должна поступить "правильно" и соблюдать международное право, если президент России Владимир Путин лично посетит саммит блока БРИКС в Йоханнесбурге в следующем месяце.

Источник: прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в интервью CNN

Прямая речь: "Южная Африка десятилетиями испытывала на себе преступление против человечества, преступление апартеида, я не думаю, что им нужны мои поучения.

Они добровольно являются государством-участником МУС, они знают, что такое закон, и я думаю, что они поступят правильно. И мы оценим, что на самом деле происходит на саммите БРИКС, и соответствующим образом отреагируем".

Детали: В марте МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой за военное преступление – незаконную депортацию украинских детей.

Поскольку суд не проводит заочных процессов, Путин должен быть либо выдан Москвой, либо арестован за пределами России.

Большинство стран мира – 123 – являются участниками договора, а устав МУС предусматривает, что все государства-участники имеют юридическое обязательство сотрудничать с судом, в том числе выполнять ордера на арест.

Однако Южная Африка – страна, принимающая нынешний саммит БРИКС – предоставила дипломатический иммунитет всем официальным лицам, которые примут участие в саммите в августе, а это означает, что Путин, возможно, сможет приехать в страну, несмотря на ордер МУС на его арест.

Что предшествовало: Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Владимир Путин будет присутствовать лично на саммите БРИКС в августе; в Кремле говорят, что пока не определились.

subscriber subscriber

Еще по теме

Данилов объяснил возмущение Зеленского во время саммита НАТО

2023-07-15 11:30

Результаты саммита НАТО хорошие, но не идеальные. Успехом могут быть гарантии безопасности от G7 – Зеленский

2023-07-12 16:15

Встреча Байдена и Зеленского на саммите НАТО: в Белом доме назвали главную тему переговоров

2023-07-11 19:15

О чем в Луцке договаривались Владимир Зеленский и Анджей Дуда перед саммитом НАТО

2023-07-10 08:26

Еще новости в разделе "Мир"

ЮАР должна поступить "правильно", если путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС

2023-07-15 14:30

путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер" как боевую силу, но без Пригожина – ISW

2023-07-15 13:30

К Саакашвили впервые за полгода допустили группу иностранных медиков

2023-07-14 13:30

Як пережити літню спеку - прості правила, які значно знизять шкоду для здоров'я

2023-07-14 11:34
Все статьи раздела "Мир"

Мир

ЮАР должна поступить "правильно", если путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС 2023-07-15 14:30
путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер" как боевую силу, но без Пригожина – ISW 2023-07-15 13:30
К Саакашвили впервые за полгода допустили группу иностранных медиков 2023-07-14 13:30
Як пережити літню спеку - прості правила, які значно знизять шкоду для здоров'я 2023-07-14 11:34