Мир роССияне арестовали Гиркина-Стрелкова

2023-07-22 09:30

Российский Мещанский суд арестовал до 18 сентября террориста и критика властей РФ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) по обвинению в "призывах к экстремизму".

Источник: "Медиазона"

Детали: Сейчас автозак со Стрелковым внутри выехал из суда.

"Клуб рассерженных патриотов", который организовал террорист, объявил кампанию в защиту Стрелкова.

Сторонников этого "клуба" призвали идти к Мещанскому ОВД поддержать задержанного после ареста Гиркина его соратника Павла Губарева.

Представитель ФСБ на суде заявил, что уголовное дело против Стрелкова (Гиркина) возбудили 18 июля.

Российский следователь заявил, что Стрелков ранее служил в "подразделении, проводящем оперативно-розыскную деятельность", поэтому владеет конспирацией и может легко скрыться. ФСБшники ходатайствовали об аресте террориста.

Гиркин в суде заявил, что у него "стенокардия второй степени", но он не успел получить справку об этом: "Я принимаю необходимые препараты ежедневно. Мне бы хотелось проходить меру пресечения в виде домашнего ареста".

По словам террориста, заявление следователя о его потенциальном побеге за границу "откровенно смешное", так как он находится в большинстве стран мира в розыске Интерпола. Также он приговорен Гаагским трибуналом к пожизненному заключению.

Относительно призывов к экстремизму вероятно речь идет о сообщениях Гиркина в Telegram. В частности, от 25 мая 2022 года.

Где он пишет о "вопиющих примерах безответственности, очень напоминающих откровенное вредительство" со стороны "власти" так называемой "ДНР", которая не обеспечила семьи оккупантов и коллаборационистов обещанными выплатами.

Он написал: "Граждане, но ведь за такое расстреливать мало... и совсем не возмущенных мобилизованных бойцов!".

Напомним:

- Игорь Гиркин-"Стрелков" – бывший ФСБшник, который в 2014 году принимал активное участие в боях за Славянск и в захвате власти в Донецке. Он яро поддерживает войну, но критикует военно-политическое руководство. 1 апреля 2023 года Гиркин-Стрелков вместе Павлом Губаревым и Максимом Калашниковым создал "Клуб рассерженных патриотов".

- 18 июля телеграм-канал "Осторожно, новости" сообщал что в России обвинили в дискредитации российской армии соратника "Стрелкова" – полковника в отставке Владимира Квачкова, который тоже активно поддерживает войну в Украине, но критикует действующую российскую власть и руководство министерства обороны.

- Стрелков назвал дело против Квачкова "издевательством над законом, правосудием и здравым смыслом" на фоне того, что после мятежа Евгения Пригожина никто так и не ответил за убийство вагнеровцами российских летчиков.

- Сам Стрелков заочно приговорен окружным судом Гааги к пожизненному заключению. Он был признан виновником крушения малайзийского Boeing в августе 2014 года. Суд заявил, что Игорь Гиркин и двое его подчиненных "виновны в убийстве 298 раз".