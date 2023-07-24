Мир Польща готується до можливих провокацій рф: перекинула війська у східні регіони

2023-07-24 15:39

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив, що країна очікує російських провокацій, тому польські служби працюють постійно: "Ми повинні усвідомлювати, що, наприклад, перекидання кількох тисяч "вагнерівців" до Білорусі також становить загрозу для нашої країни".

Блащак зазначив, що саме у зв'язку з такою небезпекою було ухвалене рішення про передислокацію польських військових із західної частини країни на схід.

Вони розташовані в гарнізонах у Білій Підляській та Кольно. Міністр оборони зазначив, що завдання військових у цих місцях - стримувати агресора.