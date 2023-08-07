Мир Подбитый "Оленегорский горняк" не вернется в Северный флот рф, — ВМС

2023-08-07 22:15

Представитель командования Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне перебросили корабль в акваторию Черного моря для проведения десантных операций на захваченных территориях. После удара по БДК в Новороссийске он там и останется.

В результате атаки морского дрона большой десантный корабль (БДК) РФ "Оленегорский горняк" получил значительные повреждения и больше не вернется в Северный флот. Об этом в эфире телемарафона 7 августа сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По словам спикера ВМС, "Оленегорский горняк" — корабль Северного флота России, поэтому вопрос заключается в том, что он делал в Новороссийске.

Военный объяснил, что БДК был переброшен страной-агрессором в акваторию Черного моря. Российские оккупанты преследовали цель проводить десантные операции на южном побережье Украины, но благодаря удару надводного дрона потеряли единицу своего флота.

"Есть такая уверенность, что в Северный флот он уже не вернется", — отметил Плетенчук.

Напомним, о повреждении корабля "Оленегорский горняк" в результате атаки морских дронов в акватории Новороссийского порта 4 августа сообщил российский блогер Владислав Поздняков. Он проинформировал, что затопило один из отсеков БДК. В Минобороны РФ отрицали повреждения в результате атаки.

Руководитель СБУ Василий Малюк прокомментировал ситуацию в Черном море. Он отметил, что появление надводных дронов вблизи российских кораблей — это "абсолютно логично", и "бавовна" эффективно влияет на врага.

6 августа спутники зафиксировали попытку РФ отремонтировать поврежденный корабль. Вблизи вражеского БДК были замечены плавучий кран, аварийно-спасательное судно и два водолазных катера.