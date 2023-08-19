Мир путин испугался ехать на Генассамблею ООН в составе делегации от рф

2023-08-19 14:26

 

Путешествия Путина значительно ограничились после издания ордера на арест Международным уголовным судом.

Российский диктатор Путин подписал указ о составе делегации от РФ для участия на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, однако его самого в списке нет.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Кремля.

Сообщается, что делегацию от крыны-агрессорки возглавит глава МИД Сергей Лаврова.

Кроме Лаврова, в состав делегации войдут его заместитель Сергей Вершинин и руководители пяти департаментов. Также на Генассамблее будет присутствовать глава внешнеполитического комитета Госдумы Леонид Слуцкий и посол при ООН Василий Небензя.

Отсутствие самого Путина в составе делегации объясняется тем, что он ограничен в своих зарубежных поездках после издания ордера на арест Международным уголовным судом.

Неделя высокого уровня — кульминация сессии Генассамблеи ООН, которая открывается каждое сентября. Обычно в этом мероприятии принимают участие высшие представители государств-членов ООН – президенты, главы правительств и министры иностранных дел.

Напомним, ранее сообщалось, что страна агрессорка Россия подала запрос на открытое заседание Совбеза ООН из-за "снабжения западного оружия" Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина обратилась в ООН из-за российского террора в Черном море.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцы могут получить дополнительные выплаты от ООН: озвучены категории граждан

2023-08-17 22:15

Враг потерял в акватории Черного моря уже пять больших десантных кораблей

2023-08-17 10:27

"Формула мира в Украине - это воплощенный в жизнь Устав ООН" - Кулеба

2023-08-05 16:30

На одном из направлений нацгвардейцы прорвали оборону рф и продвинулись на 650 метров

2023-08-03 16:05

Еще новости в разделе "Мир"

путин испугался ехать на Генассамблею ООН в составе делегации от рф

2023-08-19 14:26

Трамп намерен добровольно сдаться полиции и сесть в тюрьму – CNN

2023-08-19 08:35

Латвия срочно мобилизует свои погранвойска на границе с Беларусью - напряжение растет

2023-08-18 17:32

Из-за обвала рубля путину придется выбирать между войной и спасением своей экономики, - WP

2023-08-17 18:26
Все статьи раздела "Мир"

Мир

путин испугался ехать на Генассамблею ООН в составе делегации от рф 2023-08-19 14:26
Трамп намерен добровольно сдаться полиции и сесть в тюрьму – CNN 2023-08-19 08:35
Латвия срочно мобилизует свои погранвойска на границе с Беларусью - напряжение растет 2023-08-18 17:32
Из-за обвала рубля путину придется выбирать между войной и спасением своей экономики, - WP 2023-08-17 18:26