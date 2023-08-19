Мир путин испугался ехать на Генассамблею ООН в составе делегации от рф

2023-08-19 14:26

Путешествия Путина значительно ограничились после издания ордера на арест Международным уголовным судом.

Российский диктатор Путин подписал указ о составе делегации от РФ для участия на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, однако его самого в списке нет.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Кремля.

Сообщается, что делегацию от крыны-агрессорки возглавит глава МИД Сергей Лаврова.

Кроме Лаврова, в состав делегации войдут его заместитель Сергей Вершинин и руководители пяти департаментов. Также на Генассамблее будет присутствовать глава внешнеполитического комитета Госдумы Леонид Слуцкий и посол при ООН Василий Небензя.

Отсутствие самого Путина в составе делегации объясняется тем, что он ограничен в своих зарубежных поездках после издания ордера на арест Международным уголовным судом.

Неделя высокого уровня — кульминация сессии Генассамблеи ООН, которая открывается каждое сентября. Обычно в этом мероприятии принимают участие высшие представители государств-членов ООН – президенты, главы правительств и министры иностранных дел.

Напомним, ранее сообщалось, что страна агрессорка Россия подала запрос на открытое заседание Совбеза ООН из-за "снабжения западного оружия" Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина обратилась в ООН из-за российского террора в Черном море.