Мир Пять самолетов за три дня: СМИ узнали, кто атаковал роССийские аэродромы беспилотниками

2023-08-22 22:15

Тайные группы, деятельность которых координирует Главное управление разведки, ударили беспилотниками по российским бомбардировщикам на двух аэродромах.

Как сообщает NV со ссылкой на источник в ГУР, за последние несколько дней группы диверсантов обезвредили пять российских самолетов, в том числе и стратегические бомбардировщики, которые наносили ракетные удары по украинским городам.

Утром 19 августа агенты, сотрудничающие с украинской военной разведкой, атаковали беспилотниками военный аэродром в Сольцах Новгородской области РФ. Уничтожен бомбардировщик Ту-22 М3, еще два самолета получили повреждения.

Утром 21 августа в Калужской области России на аэродроме Шайковка в результате атаки дронов повреждения получили еще два российских бомбардировщика.

"Эти операции с дронами координируются ГУР и нанесли чувствительные потери врагу в военной авиации. Да и главное, что таких самолетов (речь идет о Ту-22 М3 ) в стране-агрессоре уже не производят", - добавил источник в ГУР.

Удары по российским аэродромам

Вчера, 21 августа, российские Telegram-каналы сообщили об атаке украинского беспилотного летательного аппарата на Калужский военный аэродром.

По их данным, гражданский дрон с самодельным взрывным устройством упал на территории "Шайковки" около 08:00, его якобы "вовремя сбили". После этого на месте начался пожар.

По информации украинского активиста Сергея Стерненко, во время атаки мог быть поврежден российский ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.