Мир Британская разведка объяснила, почему рф отменила "совместные стратегические учения"

2023-08-28 20:05

 

Министерство обороны Великобритании в очередном отчете на основе разведданных отметило, что рф, вероятно отменила ежегодные военные учения и сделала это из-за ряда факторов. В частности, нехватки техники и сомнительной ценности, как это показали результаты на поле боя.

Детали

россия, скорее всего, отменила учения "запад" 23, свои запланированные "совместные стратегические учения" (ССУ) и основное ежегодное мероприятие, которое должно было стать кульминацией учебного года для военных. Учения должны были состояться в сентябре 2023 года.

С 2010 года россия проводила учения по четырехлетнему циклу, ротируя ССН по всей стране. Однако, начиная с 2021 года, базирует Объединенное командно-штабное учение на западе страны как минимум раз в два года, поскольку приоритетом для нее является противостояние тому, что она считает угрозой со стороны НАТО.

Учения "Запад" 21 - крупнейшие российские учения с советских времен.

Детали

"Неудовлетворительные результаты российских военных в Украине подчеркнули, что совместные учения имеют ограниченную учебную ценность и в основном являются показательными. россия, скорее всего, отменила учения "запад" 23, потому что в них не хватает войск и техники", - говорится в отчете.

Существует реальная возможность того, что российское руководство также чувствительно к внутренней критике, которая может привести к проведению еще одной хитро презентованной ССН в военное время.

subscriber subscriber

Еще по теме

В районе Работино армия рф сражается без ротаций и подкреплений, - ISW

2023-08-26 09:32

ВСУ продвигаются ко второй линии обороны рф на Запорожье, - ISW

2023-08-23 20:48

Мосты Крыма непоправимо повреждены, у рф осталась одна дорога, - британская разведка

2023-08-23 18:25

Украинские удары по тылам ухудшают моральное состояние армии рф - ISW

2023-08-21 22:15

Еще новости в разделе "Мир"

Япония подняла истребители в ответ на китайские дроны возле Тайваня

2023-08-28 22:15

Британская разведка объяснила, почему рф отменила "совместные стратегические учения"

2023-08-28 20:05

У лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил

2023-08-26 13:35

ООН объявила о сборе средств на поддержку Украины в осенне-зимний период

2023-08-25 16:31
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Япония подняла истребители в ответ на китайские дроны возле Тайваня 2023-08-28 22:15
Британская разведка объяснила, почему рф отменила "совместные стратегические учения" 2023-08-28 20:05
У лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил 2023-08-26 13:35
ООН объявила о сборе средств на поддержку Украины в осенне-зимний период 2023-08-25 16:31