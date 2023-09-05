Экономика В Раде спрогнозировали, как изменится курс гривны к доллару до конца года

2023-09-05 18:26

Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев спрогнозировал, что будет с курсом гривны к доллару в Украине до конца года.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Главком".

Так, по словам Гетманцева, предпосылок для жесткого проседания курса гривны по отношению к доллару пока не существует. При этом возможно незначительное падение курса. К тому же с начала года наличный курс гривны укрепился.

"Те колебания, которые мы сейчас видим, сезонные. До конца года мы не видим каких-либо рисков для жесткого проседания курса или инфляционных процессов. Инфляция замедляется быстрее, чем планировалось, а значительные объемы внешней помощи поддерживают международные резервы на рекордном уровне", - рассказал он.

Кроме того, Гетманцев выразил мнение, что при таких условиях незначительное ослабление официального курса гривны сейчас не катастрофа, поскольку это поддержало бы экспортеров и поступления в бюджет от импорта.

"Но, безусловно, регулятору виднее", - добавил он.

Напомним, украинцы снова начали скупать валюту в банках.