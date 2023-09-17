Мир роССийский фрегат "Адмирал Макаров" отбуксировали в гавань Севастополя

2023-09-17 08:30

Российский фрегат Черноморского флота рф "Адмирал Макаров" отбуксировали в гавань Севастополя, о чем свидетельствует спутниковый снимок, сделанный утром 15 сентября. Об этом информирует Крым.Реалии.

Детали

Отмечается, что фрегат обнаружили на спутниковом снимке Planet.com. Судя по нему, корабль не может передвигаться самостоятельно – его буксируют два буксира. Издание уточнило, что официальных сообщений о повреждении "Адмирала Макарова" в последнее время не было.

По одной из версий, буксировка фрегата может быть не связана с его повреждениями и осуществляться в рабочем режиме.

Крым.Реалии напомнило, что 29 октября прошлого года сообщалось, что "Адмирал Макаров" был поврежден при одной из первых атак украинских надводных дронов на Севастополь. В августе стало известно, что фрегат получил камуфляжную окраску носовой и кормовой частей.

Напомним

В мае этого года СМИ сообщали, что ВМС Украины поразили вблизи острова Змеиный фрегат Черноморского флота рф "Адмирал Макаров", принадлежащий к проекту 11356Р.