Мир Байден предложит увеличить состав Совбеза ООН, - Кирби

2023-09-18 17:37

Президент США Джо Байден на заседании Генассамблеи ООН предложит расширить состав Совбеза Организации Объединенных Наций.

Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По его словам, во время встречи в Нью-Йорке Байден будет призывать расширить Совбез ООН для противодействия России и Китаю.

По данным издания, Байден настаивает на "пяти-шести" новых постоянных членах, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию. Бразилия и ЮАР рассматриваются как возможные постоянные члены.

Как отмечается, Байден настаивает на включении пяти или шести новых постоянных членов в Совет Безопасности ООН, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию. В качестве возможных постоянных членов США рассматриваются Бразилия и ЮАР.

В настоящее время Совет Безопасности ООН состоит из 5 постоянных членов: Китая, РФ, США, Великобритании и Франции. Она также имеет 10 непостоянных членов, избираемых на двухлетний срок.

"Я думаю, президент Байден немного подробнее расскажет об этом. Мы ясно дали понять и считаем, что пора поднять вопрос о структуре Совета Безопасности", - сказал Кирби.

Выступление Байдена на Генассамблее ожидается во вторник. Также президент Владимир Зеленский выступит на этом мероприятии впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.