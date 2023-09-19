Мир Новое обострение в Нагорном Карабахе - Азербайджан ударил по военным объектам Армении

2023-09-19 13:35

Сегодня Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе для восстановления конституционного строя. 

"С применением высокоточного оружия уничтожаются прифронтовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки, а также боевые машины и военные объекты ВС Армении", -  сообщает Минобороны Азербайджана.

Формальным поводом стал подрыв грузовика, в котором обвинили армянских военных.

"Подобные факты являются продолжением целенаправленной и планомерной террористической политики Армении против Азербайджана", - отметили в Баку.

По информации местных СМИ, в настоящее время в Степанакерте раздается воздушная тревога, не работает мобильная связь.

Ранее Армения заявила, что Азербайджан накапливает войска на границе для "совершения новой военной провокации против Нагорного Карабаха".

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Новое обострение в Нагорном Карабахе - Азербайджан ударил по военным объектам Армении 2023-09-19 13:35
Европарламент признал беларусского диктатора соучастником преступлений рф в Украине 2023-09-19 12:27
Байден предложит увеличить состав Совбеза ООН, - Кирби 2023-09-18 17:37