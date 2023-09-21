Мир Северная Корея передает роССии артиллерийские снаряды и ракеты – СМИ

2023-09-21 21:37

 

Россия покупает оружие у КНДР и Ирана, потому что оба режима уже настолько сильно пострадали от международных санкций, что им нечего терять.

Издание The Economist сообщило о том, что Северная Корея поставляет в Россию 152-мм снаряды и ракеты типа "Катюша".

Отмечается, что КНДР могла бы предоставить РФ широкий спектр оружия. Помимо беспилотников и ракет, таких как KN-23, почти точной копией российской баллистической ракеты "Искандер", она может предложить самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

Издание, ссылаясь на информацию американской разведки, сообщает о регулярных поставках в РФ 152-мм снарядов и ракет типа "Катюша".

"Россия покупает оружие у КНДР и Ирана, потому что оба режима уже настолько сильно пострадали от международных санкций, что им нечего терять, но они могут многое выиграть, ведя дела с российским диктатором Владимиром Путиным", – говорится в материале.

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Мир

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