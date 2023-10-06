Мир Великобритания передает Польше тысячу особых ракет для реагирования на сложные атаки

2023-10-06 19:31

Британия направит Польше более 1000 зенитных ракет для ЗРК малой дальности, а также предоставит технологии производства ракет и пусковых установок. Об этом сообщило агентство PAP со ссылкой на заместителя министра национальной обороны Польши Марцина Оцепа.

Отметим, что пакет сделок касается приобретения систем малой дальности в рамках программы Narew (система ПВО ближнего радиуса действия).

Он предусматривает поставку польской армии более тысячи ракет CAMM-ER британского производства и, в рамках второго контракта, 138 пусковых установок, адаптированных для работы с системой управления IBCS.

Кроме того, был заключен контракт на передачу технологий, которые обеспечат производство в Польше как ракет, так и пусковых установок. Соглашение также включает обучение и логистику.

CAMM (Common Anti-Air Modular Missile) - семейство зенитных ракет, разработанное британской компанией MBDA UK. Они предназначены для реагирования на сложные ракетные и авиационные атаки.

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