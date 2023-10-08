Мир Израиль распространил действие чрезвычайного положения на всю территорию страны: что это значит

2023-10-08 17:30



Израиль из-за нападения ХАМАС распространил чрезвычайное положение на всю территорию страны. Это существенно расширяет полномочия полиции.

Об этом сообщает Haarets. Как известно, чрезвычайное положение начало действовать с вечера субботы.

Полиция имеет право вводить комендантский час, объявлять районы запрещенными для посещения и осматривать личные вещи и имущество граждан. Особенно это касается автомобилей.

Кроме того, правоохранители могут применять "умную силу" против гражданских лиц, в случае если последние не выполняют их приказы. Речь даже о проникновении в частные дома.

Напомним: утром 7 октября, в день 50-летия начала войны Судного дня, Израиль подвергся массированной многослойной террористической атаке. Кроме "традиционных" ракетных обстрелов, на этот раз террористы из сектора Газа решились на сухопутное вторжение.

Власти Израиля ввели чрезвычайное положение на всей территории страны. По данным Минздрава, по состоянию на 15:00 госпитализированы уже более 750 гражданских. Погибли не менее 40 человек.

После массированных ракетных ударов по территории Израиля, многих убитых и раненых гражданских кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых издеваются боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну.

Тем временем военный командующий ХАМАС призвал к оружию, лидеры террористов объявили военную операцию.

Позже армия обороны Израиля предоставила подробную информацию о ряде авиаударов, нанесенных ими по сектору Газа за последние несколько часов. В ЦАХАЛе заявляют, что уничтожили очаги ХАМАС и двигаются в сторону Газы.