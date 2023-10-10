Мир ШВЕЙЦАРИЯ ГОТОВА ПЛАТИТЬ УКРАИНСКИМ БЕЖЕНЦАМ за возвращение домой по 4 тыс долларов

2023-10-10 15:37

Правительство страны пришло к выводу, что будет дешевле поощрить беженцев добровольно выезжать из страны, чем оплачивать им пособия и затягивать выезд после истечения сроков временной защиты.

Поскольку чем дольше человек находится в Швейцарии, тем меньше вероятность того, что он захочет уехать по собственному желанию

Правительство готово рассматривать финансовую помощь, чтобы побудить людей не ждать истечения сроков.

Суммы помощи варьируются от 1000 до 4000 швейцарских франков (от 1090 до 4355 долларов) на человека в зависимости от фазы отъезда.

Все планы исходят из того, что миграционный "защитный" статус S может быть деактивирован в 2024 или 2025 году

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