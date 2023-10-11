Мир Израиль заявил, что переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа

2023-10-11 17:37

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.

Источник: The Times of Israel

Прямая речь: "Я снял все ограничения, мы восстановили контроль над территорией и переходим к полноценному наступлению.

У вас будет возможность изменить реальность здесь. Вы видели, какую цену приходится платить, и вы увидите изменения. ХАМАС хотел перемен в Газе, но все изменится на 180 градусов от того, о чем он думал.

Они пожалеют об этом моменте, Газа никогда не вернется к тому, что было.

Кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, жертв Холокоста - мы уничтожим его всеми силами и без компромиссов".

Детали: Об этом Галлант сказал войскам на границе с Газой.

Впоследствии представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что уничтожение высокопоставленных членов ХАМАС является главным приоритетом.

По словам Хагари, ЦАХАЛ не прекратит усилий по ликвидации высокопоставленных представителей ХАМАСа: "Это наш главный приоритет".

Что было раньше: Ранее Хагари сообщил, что израильская армия ликвидировала министра экономики боевиков ХАМАС Джавада Абу Шамалу.

По состоянию на день 10 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАС превысило 1 000 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения.

Предистория:

- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.

- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.

- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника. Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы.

- После этого ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем.

- Армия обороны Израиля заявила, что за ночь 10 октября нанесла удары по более 200 целям в Секторе Газа.