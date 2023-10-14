Мир Азербайджан готовит нападение на Армению - Politico

2023-10-14 09:30

 

Президент Азербайджана призвал Армению открыть Зангезурский коридор вдоль своей южной границы, связывающей материковый Азербайджан с граничащим с Турцией и Ираном эксклавом.

Азербайджан в ближайшие недели может вторгнуться в Армению. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает Politico со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Как пишет издание, Блинкен вроде бы рассказал нескольким законодателям о том, что Госдепартамент ищет пути привлечения Азербайджана к ответственности и заявил, что "США видят возможность того, что Баку вторгнется на юг Армении в ближайшие недели".

Politico указывает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее призвал Ереван открыть "коридор" вдоль своей южной границы и пригрозил решить вопрос "силой".

Глава Госдепа якобы сказал, что он "глубоко обеспокоен военными действиями Азербайджана" и добавил, что "использование силы для разрешения споров неприемлемо".

Блинкен призвал к разрешению конфликта путем прямых переговоров.

Напомним, 19 сентября Азербайджан объявил о проведении в Карабахе "антитеррористических мероприятий" для восстановления конституционного строя. В тот же день Баку назвал условия прекращения операции, включая капитуляцию и разоружение формирований в регионе. 20 сентября "власти" Нагорного Карабаха приняли предложение о прекращении огня.

Азербайджан объявил о восстановлении суверенитета в Нагорном Карабахе, а его жители, преимущественно этнические армяне, стали покидать регион. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Из Нагорного Карабаха в Армению выехало около 100 000 человек.

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