Мир В Израиле возросло количество жертв среди украинцев, - МИД

2023-10-14 13:30

Министерство иностранных дел Украины на данный момент подтверждает гибель 11 украинцев в Израиле.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"МИД Украины может подтвердить гибель 11 украинцев в Израиле. Еще девять граждан числятся пропавшими без вести", - сообщил он.

В то же время, агентство, ссылаясь на данные Посольства Украины в Государстве Израиль, полученные от израильской стороны, заявляет о 12 погибших украинцах. Еще восемь граждан нашей страны числятся пропавшими без вести.

Власти Израиля на 13 октября 2023 года сообщают, что в результате террористов ХАМАС в стране:

18 граждан США погибли, 21 считается пропавшим;

13 граждан Франции погибли, 9 числятся пропавшими;

8 граждан Аргентины погибли, 19 числятся пропавшими;

7 граждан Великобритании погибли, 10 числятся пропавшими;

4 гражданина Германии погибли, 13 числятся пропавшими;

4 гражданина КНР погибли, 3 считаются пропавшими;

4 гражданина Таиланда погибли, 9 числятся пропавшими;

3 гражданина Азербайджана погибли, 1 считается пропавшим.

Также погибли по два гражданина Австрии, Бельгии, Испании, ЮАР, Бразилии, Узбекистана, Филиппин; по одному гражданину – Ирландии, Польше, Румынии, Турции, Италии, Канады, Австралии, Казахстана, Литвы, Венгрии, Мексики, Молдовы, Португалии, Дании, Эстонии, Судана, Индии.

Среди россиян – 11 погибших, 14 числятся пропавшими, среди граждан Беларуси – 4 погибли, 1 пропал.

12 октября Николенко сообщал также, что девять граждан получили ранения различной степени тяжести.