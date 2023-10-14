В Израиле возросло количество жертв среди украинцев, - МИД

Министерство иностранных дел Украины на данный момент подтверждает гибель 11 украинцев в Израиле.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
"МИД Украины может подтвердить гибель 11 украинцев в Израиле. Еще девять граждан числятся пропавшими без вести", - сообщил он.
В то же время, агентство, ссылаясь на данные Посольства Украины в Государстве Израиль, полученные от израильской стороны, заявляет о 12 погибших украинцах. Еще восемь граждан нашей страны числятся пропавшими без вести.
Власти Израиля на 13 октября 2023 года сообщают, что в результате террористов ХАМАС в стране:
Также погибли по два гражданина Австрии, Бельгии, Испании, ЮАР, Бразилии, Узбекистана, Филиппин; по одному гражданину – Ирландии, Польше, Румынии, Турции, Италии, Канады, Австралии, Казахстана, Литвы, Венгрии, Мексики, Молдовы, Португалии, Дании, Эстонии, Судана, Индии.
Среди россиян – 11 погибших, 14 числятся пропавшими, среди граждан Беларуси – 4 погибли, 1 пропал.
12 октября Николенко сообщал также, что девять граждан получили ранения различной степени тяжести.