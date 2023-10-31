Мир До конца недели будут новости о вступлении Украины в ЕС – Кулеба

2023-10-31 22:15

До конца этой недели ожидают хорошие новости относительно вступления Украины в Европейский союз. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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"Результаты и детали я разглашать не буду. Но я думаю, что с конца этой недели вы увидите события и новости, которые будут иметь положительный эффект. Украинская власть работала над тем, чтобы выполнить все, что нужно с нашей стороны. Президент контролировал это", – сказал глава МИД Украины.

Детали

Кулеба напомнил, что уже анонсировал до конца этого года старт переговоров для Украины относительно членства страны в ЕС, "если не будет никаких форс-мажоров".

"Сейчас мы уверенно движемся к этой цели, но детали я не буду раскрывать. Это будет очередной исторический момент. Работа продолжается на всех уровнях", – сказал министр.

Напомним

Bloomberg сообщал, что Еврокомиссия готовится в октябре предоставить рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.