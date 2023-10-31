Мир В ООН заявили, что почти 70% погибших в Секторе Газа это женщины и дети

2023-10-31 14:32

Среди погибших в секторе Газа почти 70% - это дети и женщины. Об этом заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини, сообщает пресс-служба ООН.

По его словам, с тех пор, как ХАМАС напал 7 октября на Израиль, и ЦАХАЛ начал наносить ответные удары, в секторе Газа погибли более 8 000 человек, две трети из которых - это женщины и дети.

Лаззарини заявил, что последние три недели "были ужасающими". По данным организации Save the Children, которая 29 октября сообщила, что всего в течение трех недель в Газе было убито около 3200 детей. Это превышает количество детей, ежегодно убиваемых в зонах мировых конфликтов с 2019 года.

"Это не может быть "сопутствующими потерями", - заметил комиссар, добавив, что "нынешняя осада Газы - это коллективное наказание".

Лаззарини добавил, что военные Израиля не жалеют ни церквей, ни мечетей, ни больниц и объектов БАПОР, в том числе предоставляющих убежище перемещенным лицам. Даже в местах, защищенных международным гуманитарным правом, уже погибли и получили ранения очень многие.

Комиссар также подчеркнул, что бомбардировка анклава привела к "беспрецедентным разрушениям", а эвакуация северян на юг не предотвратила гибель многих из них, поскольку и эта часть сектора Газа подвергается обстрелам.

Кроме того, по его словам, за две недели полной блокады в Газе заканчиваются медикаменты, продукты, вода и топливо, а улицы начинают переполняться сточными водами.