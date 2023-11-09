Мир Индия провела масштабные военные учения около границы с Китаем

2023-11-09 10:27

ВВС Индии провели в высокогорных северо-восточных штатах вдоль границы с Китаем масштабные воздушные учения Пурви Акаш (Восточное небо) с боевой авиацией и средствами ПВО. Об этом ссылаясь на представителей Минобороны страны сообщает India Today.

Учения продолжались пять дней. К ним были задействованы истребители Rafale, Tejas и Су-30, боевые вертолеты Prachand и ракетные комплексы ПВО С-400, а также отдельные подразделения Восточного командования индийской армии.

Во время тренировок была отработана координация между сухопутными войсками и ВВС, а сами учения имели целью демонстрацию оборонительных и наступательных возможностей авиации в ответ на возможные угрозы.

Участники маневров отработали проведение разного рода военных операций, технического обслуживания и административных мероприятий.

Между Индией и Китаем существует длительный территориальный спор. Индийская сторона утверждает, что Китай незаконно занимает 38 тысяч квадратных километров территории на плато Аксай Чин в высокогорье Гималаев, которое Индия считает частью своего региона Ладакх и где периодически происходят столкновения между военными.