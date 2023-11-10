Мир Украина получила разрешения на выезд из сектора Газа для 329 своих граждан

2023-11-10 09:35

Украина получила разрешения на выезд из сектора Газа для 329 своих граждан. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире Суспільне.Спротив.

По его словам, три дня назад Украина получила разрешение на 101 человека, а вторник вечером, 7 ноября, - дополнительно еще на 228 человек.

"То есть мы можем говорить о разрешениях на 329 человек всего. Эти разрешения действительны. Думаю, что мы сможем получить еще несколько разрешений, но небольшое количество, поскольку подавляющее большинство наших заявок рассмотрено израильской стороной и согласовано положительно", - отметил Корнийчук.

Посол добавил, что, по оценкам дипломатов, в секторе Газа остаются около 500 граждан Украины, возможно, даже еще больше.

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