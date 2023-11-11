Мир В Белом доме подтвердили встречу Байдена с лидером Китая 15 ноября

2023-11-11 16:30

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры в Сан-Франциско 15 ноября. Встречу подтвердили в Белом доме.

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«15 ноября президент Байден встретится с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений между США и КНР, неизменную важность поддержания открытых линий связи, а также ряд региональных и глобальных проблем», - говорится в сообщении Белого дома.

Детали

Отмечается, лидеры также обсудят, как США и КНР могут и «в дальнейшем ответственно конкурировать и сотрудничать там, где наши интересы совпадают, в частности, в решении транснациональных проблем, касающихся международного сообщества».

Напомним

СМИ сообщали, что президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциске.

Президент США Джо Байден заявил, что планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином, надеясь на «конструктивный разговор».

Это будет первая за год встреча лидеров США и Китая. Последний раз Байден и Си Цзиньпин встречались на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года.