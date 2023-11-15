Мир Израиль начал военную операцию в главной больнице Сектора Газы

2023-11-15 17:37

Армия обороны Израиля сообщила, что на основе информации разведки и оперативной необходимости силы ЦАХАЛа проводят точную и целенаправленную операцию против ХАМАСа в определенном районе в больнице Шифа.

Источник: Армия обороны Израиля в Telegram

Дословно: "ЦАХАЛ проводит наземную операцию в Газе, чтобы победить ХАМАС и спасти наших заложников. Израиль ведет войну с ХАМАС, а не с гражданским населением в Газе".

Детали: По информации израильских военных, силы ЦАХАЛа включают медицинские команды и людей, говорящих на арабском языке и прошедших специальную подготовку, чтобы не нанести вред гражданским лицам, которых ХАМАС использует как живой щит.

В сообщении отмечается, что в последние недели ЦАХАЛ неоднократно публично предупреждал, что использование госпиталя Шифа в военных целях ставит под угрозу его защищенный статус согласно международному праву, "и предоставил достаточно времени, чтобы прекратить это незаконное злоупотребление больницей".

Вчера Армия обороны Израиля вновь уведомила соответствующие органы власти в Газе, что все военные действия в госпитале должны быть прекращены в течение 12 часов, "к сожалению, этого не произошло".

ЦАХАЛ также отметил, что способствовал широкомасштабной эвакуации больницы и поддерживал регулярный диалог с руководством больницы: "Мы призываем всех террористов ХАМАСа, которые находятся в больнице, сдаться".

Предыстория:

- 31 октября ЦАХАЛ сообщил, что начал бой с ХАМАС в подземных туннелях Сектора Газа.

- 5 ноября израильские военные заявили, что полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав пополам.

- Старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что Израиль не планирует "длительную оккупацию" Сектор Газа после войны против ХАМАС, но будет нести ответственность за безопасность в регионе.

- 13 ноября Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС "потерял контроль" над Сектором Газа и отступает на юг.

- 14 ноября израильские военные обнародовали доказательства того, что подвал больницы города Газа использовался террористической группой ХАМАС для сокрытия оружия и, возможно, удержания заложников, похищенных 7 октября.