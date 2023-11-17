Мир Ізраїль буде здійснювати повний контроль за безпекою у секторі Ґази після закінчення війни

2023-11-17 15:37

Ізраїль буде здійснювати загальний контроль за безпекою у секторі Ґази після закінчення війни стільки, скільки потрібно, — прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Політик заявив, що таке рішення обґрунтоване необхідністю не допустити використання території для здійснення подальших терористичних атак проти Ізраїлю.

"ХАМАС буде демілітаризовано. Для Ізраїлю більше не буде загроз з боку сектора Ґази. І щоб гарантувати це, ЦАХАЛ контролюватиме безпеку Ґази стільки, скільки потрібно. Ми не віддамо цю територію міжнародним силам", — заявив Нетаньягу.

Також прем'єр виступив проти передачі контролю над сектором Ґази Палестинській національній адміністрації на Західному березі Йордану, яку очолює Махмуд Аббас. Глава ізраїльського уряду зазначив, що палестинський лідер досі не засудив напад ХАМАС на Ізраїль.

Водночас, за інформацією NBC News, США вже звернулися до Нетаньягу за роз'ясненням слів про контроль над Ґазою, оскільки раніше в Тель-Авіві неодноразово заявляли, що не мають наміру керувати сектором.