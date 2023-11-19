Мир путин пытается использовать войну в Газе в своих геополитических целях - Reuters

2023-11-19 12:30

Российские и западные политические экперты считают, что путин использует войну в Газе в геополитических целях.

Российский президент владимир путин, по мнению российских и западных политических экспертов, пытается использовать войну Израиля против ХАМАС для эскалации того, что он называет экзистенциальной битвой с Западом за новый мировой порядок, который положит конец доминированию США в пользу многосторонней системы, которая, по его мнению, уже приобретает форму, что он называет экзистенциальной битвой с Западом за новый мировой порядок, который положит конец доминированию США в пользу многосторонней системы, которая, по его мнению, уже приобретает форму, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

"россия понимает, что США и ЕС полностью поддержали Израиль, но США и ЕС теперь являются воплощением зла и не могут быть никоим образом правы", - написал в своем блоге бывший советник кремля Сергей Марков, объясняя потребность путина отмежеваться.

"Поэтому россия не будет в одном лагере с США и ЕС. Главный союзник Израиля - это США, главный враг России сейчас. А союзник ХАМАС - Иран, союзник россии", - сказал он.

москва поддерживает все более тесные отношения с Тегераном, который поддерживает ХАМАС и которого Вашингтон обвиняет в поставках москве дронов против Украины. Связи россии с Израилем, традиционно тесные и прагматичные, пострадали, указывает издание.

Ханна Нотте, эксперт по российской внешней политике, рассказала центру Карнеги по изучению россии и Евразии (Carnegie Russia Eurasia Center), базирующегося в Берлине, что, по ее мнению, москва отказалась от своей прежней, более сбалансированной позиции по Ближнему Востоку и заняла "довольно откровенную пропалестинскую позицию".

"Делая все это, россия очень хорошо понимает, что она присоединяется к сторонникам на Ближнем Востоке и даже за его пределами - на Глобальном Юге, в их взглядах на палестинский вопрос, где палестинское дело продолжает резонировать", - сказала она.

Это именно те группы, которые путин стремится привлечь на свою сторону в своем стремлении к новому мировому порядку, который бы ослабил влияние США, пишет издание.

"Самый важный способ, которым россия может извлечь выгоду из этого кризиса в секторе Газа, - это заработать баллы в суде мирового общественного мнения", - сказала Нотте.

Россия также рассматривает кризис как шанс для москвы попытаться расширить свое влияние на Ближнем Востоке, заявив о себе как о потенциальном миротворце, который имеет связи со всеми сторонами, сказал бывший советник кремля Марков.

москва предложила провести региональную встречу министров иностранных дел и путин заявил, что россия имеет хорошие возможности для оказания помощи.

Есть также потенциальные экономические выгоды, сказал Марков, а также дополнительный бонус в виде отвлечения западных финансовых и военных ресурсов от Украины.

"Россия выиграет от повышения нефтяных цен, которое станет результатом этой войны, - сказал Марков. - (И) россия выигрывает от любого конфликта, на который США и ЕС должны выделять ресурсы, потому что он сокращает ресурсы" в Украине.

Алекс Габуев, директор центра Карнеги по изучению россии и Евразии, сказал, что, по его мнению, москва изменила свою ближневосточную политику из-за войны в Украине.

"Мое объяснение заключается в том, что война становится организующим принципом внешней политики россии и (через) связи с Ираном, который приносит на стол военную технику. Центральные военные усилия россии важнее, чем, например, отношения с Израилем", - сказал он.